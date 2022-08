Recordwinst voor Saudi Aramco dankzij hoge olieprijzen

Het Saudische staatsoliebedrijf Saudi Aramco blijft profiteren van de hoge olieprijzen. De onderneming meldde voor het tweede kwartaal een stijging van de winst met 90 procent tot 48,4 miljard dollar, omgerekend ruim 47 miljard euro.

Saudi Aramco verdient zowel aan de hoge productie van olie als aan de prijzen zelf. Door de inval van Rusland in Oekraïne zijn de prijzen voor olie fors opgelopen in de eerste helft van dit jaar. Tegelijkertijd is er veel vraag naar brandstoffen door economisch herstel na de coronapandemie.

De oliereus verwacht dat de vraag naar olie de rest van het decennium zal toenemen, zei topman Amin Nasser in een toelichting. ‘Voortdurende investeringen in de olie-industrie zijn essentieel, zowel om markten voldoende te kunnen blijven beleveren als voor een ordelijk verloop van de energietransitie’, zei hij. Over de huidige energiecrisis zei Nasser dat er een ‘zeer reële en actuele behoefte’ is ‘om de energievoorziening veilig te stellen’.

Onlangs werd bekend dat Saudi-Arabië, de leider van oliekartel OPEC, zijn verkoopprijzen voor olie aan Aziatische klanten naar een recordniveau heeft verhoogd, wat duidt op vertrouwen van de Saudi’s in een sterke olievraag. Azië is de belangrijkste afzetmarkt voor Saudische olie.

In het tweede kwartaal van vorig jaar maakte de onderneming nog 25,5 miljard dollar winst. In de eerste zes maanden van dit jaar kwam de winst uit op 87,9 miljard dollar, een jaar geleden op 47,2 miljard dollar. De onderneming keerde opnieuw dividend uit, wat een belangrijke inkomstenbron is voor de Saudische overheid.