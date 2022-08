Procureur-generaal ontkent wraakactie tegen advocaat Walter Van Steenbrugge

De Gentse procureur-generaal Erwin Dernicourt heeft gereageerd op de aantijgingen van advocaat Walter Van Steenbrugge. Die werd eind deze week genoemd in een drugszaak en spreekt van een vergeldingsactie.

Strafpleiter Walter Van Steenbrugge wordt ervan verdacht deel uit te maken van een criminele organisatie met een groot drugslab in Lendelede. In een eerste reactie sprak Van Steenbrugge van een wraakactie van eerste advocaat-generaal Francis Clarysse, maar zijn overste ontkent met klem. ‘Deze vraag tot verwijzing werd niet opgesteld door eerste advocaat-generaal Francis Clarysse en hij nam daartoe ook geenszins de beslissing’, zegt Erwin Dernicourt.

Volgens Van Steenbrugge zou Clarysse het als openbaar aanklager niet hebben kunnen verkroppen dat de advocaat de vrijspraak bekwam voor drie artsen die in 2020 terechtstonden voor de dood door euthanasie van Tine Nys.

Maar procureur-generaal Dernicourt is formeel. ‘In het gerechtelijke onderzoek gevoerd door de onderzoeksrechter in Brugge en thans gefixeerd voor behandeling voor de raadkamer te Brugge is geen sprake van enige vergeldingsactie van het Openbaar Ministerie ten aanzien van wie dan ook of om welke reden dan ook’, zegt hij.

Telefoongesprek

Het onderzoek waarin Van Steenbrugge genoemd wordt, draait rond een drugslabo in Lendelede en de productie van een grote hoeveelheden amfetamines. De kopstukken bleken uiteindelijk een man uit Oostende en een Nederlander. Het gerecht wil in de zaak 25 personen vervolgen.

Het gerecht kon beslag leggen op een telefoongesprek tussen Van Steenbrugge en zijn cliënt. Daaruit zou blijken dat de strafpleiter zijn boekje te buiten was gegaan.

‘Na een gerechtelijk onderzoek is het de wettelijke plicht van het Openbaar Ministerie om de raadkamer te laten oordelen over de bezwaren ten aanzien van de betrokken personen’, zegt procureur-generaal Dernicourt. ‘Een rechter beoordeelt die bezwaren na het Openbaar Ministerie en de verdediging te hebben gehoord. In dit dossier over een omvangrijke drugstrafiek meent het Openbaar Ministerie de verwijzing naar de correctionele rechtbank te moeten vragen van 25 personen, onder wie twee advocaten.’

De procureur-generaal zegt te hopen dat de debatten voor de raadkamer alsnog met de nodige sereniteit zullen kunnen worden gevoerd.