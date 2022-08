Lukaku scoort al na 81 seconden bij rentree, De Ketelaere ziet doelpunt afgekeurd

Na een moeilijk seizoen bij Chelsea is Romelu Lukaku op huurbasis terug bij zijn vorige club Inter, en hoe. De Rode Duivel mocht op bezoek bij Lecce onmiddellijk in de basis starten en bedankte door na amper 81 seconden al te scoren. Bij AC Milan maakte Charles De Ketelaere een sterk debuut.

Het doelpunt van Lukaku kwam er via een voorzet van Federico Dimarco aan Matteo Darmian voorbij de tweede paal. Die laatste kopte de bal door naar Lukaku, die door de verdediging van Lecce geen strobreed in de weg werd gelegd en makkelijk kon binnenkoppen.

Ondanks de vroege goal was het allesbehalve een makkelijke partij voor Inter. Kort na de rust kwam Lecce, vorig jaar kampioen in de Serie B, langszij na een goal van Assan Ceesay. 1-1 leek heel lang ook de eindstand te gaan worden. Maar Denzel Dumfries zorgde voor de verlossing bij Inter in de 95ste minuut: 1-2.

Charles De Ketelaere (links) debuteerde. Foto: ISOPIX

Charles De Ketelaere verzamelde zaterdag zijn eerste officiële speelminuten bij AC Milan. Het 21-jarige talent viel tegen Udinese sterk in tijdens de laatste twintig minuten en scoorde zelfs, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. De Ketelaeres rechtstreekse concurrent Brahim Diaz liet zich eerder in de match opvallen met een goal en een assist: Milan won uiteindelijk met 4-2.

Ook Divock Origi maakte zijn debuut bij de Rossoneri, Alexis Saelemaekers viel samen met De Ketelaere in.