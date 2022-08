Charleroi pakt in extremis zege bij Seraing, dat achterblijft met roemloze 0 op 12

Charleroi heeft op het nippertje zijn tweede zege van het seizoen geboekt. De Zebra’s leken lange tijd op weg naar een brilscore tegen rode lantaarn Seraing, maar Tchatchoua maakte er in de slotminuten nog 0-1 van. Seraing blijft zo als enige achter met een 0 op 12.

In een broeierig warm Stade du Pairay nam hekkensluiter Seraing het in een heuse Waalse derby op tegen Charleroi. Seraing-trainer José Jeunechamps koos in de achterhoede voor de ervaring van Daniel Opare, terwijl Charleroi-trainer Edward Still achterin de voorkeur gaf aan Joris Kayembe om de boel stevig op slot te houden. Een driepunter was ook voor de Zebra’s welgekomen na de nul op zes tegen Union en KV Oostende.

Kansarme eerste helft

Beide Waalse ploegen hielden elkaar in de openingsfase in evenwicht. In een gelijkgaande wedstrijd speelden de hoge temperaturen uiteraard een grote rol wat er op het veld te bewonderen viel of beter gezegd: niet te bewonderen viel. De technische beperktere thuisploeg hield goed stand. Uitgespeelde kansen waren een zeldzaamheid. In het derde kwartier haalde Zorgane van dichtbij uit met zijn rechter, maar een duikende Dietsch hield zijn netten schoon. Meteen het enige wapenfeit van de eerste helft. Aan de overkant stond Koffi nog pal op een poging van Bernier. Net als in de voorgaande thuiswedstrijd van Les Métallos werd er in de eerste helft niet gescoord door één van beide elftallen.

Spektakelarm (bis)

De spektakelwaarde mocht in de tweede helft absoluut de hoogte in, want tot dusver was de Waalse derby maar een mager beestje. De eerste minuut na de pauze begon meteen een onzacht contact van Conceiçao op Tchatchoua. De Portugees probeerde scheidsrechter Van Driessche nog om de tuin te leiden met een schwalbe, maar kreeg terecht een geel karton onder de neus geschoven. Beide elftallen bleven het moeilijk hebben om gevaarlijk voor de dag te komen. Even later stak Opare Ilaimaharitra onder de graszoden. Vlak voor het uur had Benbouali een unieke kans op het openingsdoelpunt, maar de knal van de Algerijnse aanvaller mislukte faliekant. De Zebra’s eisten stilaan meer en meer het balbezit op. Van Driessche werd door de VAR geïnterpelleerd, maar stelde geen overtreding vast in het strafschopgebied na een hoekschop van Morioka. Na een nieuwe drankpauze ebde het spelniveau nog verder weg.

Save the best for last

In het slotkwartier werden de ruimtes groter. Op de tegenaanval besloot Bernier op Koffi en aan de overkant ramde Benbouali enkele tellen later tegen de buitenkant van de paal. Daarna besloot Koffi het nog even spannend te maken, maar de doelman van de Zebra’s herstelde net op tijd zijn fout. Aan de overkant zette Zorgane de aanval op en Tchatchoua rondde beheerst af naast Dietsch: 0-1. Het elftal van Still greep zo in de absolute slotfase de macht in het Stade du Pairay. Hekkensluiter Seraing blijft met een troosteloze nul op twaalf achter.

SERAING: Dietsch ; Opare (89’ Tremoulet), Sylla, Lepoint, Abanda (89’ Mansoni); Conceiçao, Sissoko, Lahssaini, Bernier; Mouandilmadji, Elisor (72’ Ifoni).

CHARLEROI: Koffi; Andreou, Bager, Kayembe; Nkuba (90’ Bessile), Ilaimaharitra (61’ Mbenza), Zorgane (90’ Marcq), Morioka, Tcatchoua; Gholizadeh (80’ Zaroury), Benbouali (80’ Descotte).

DOELPUNT: 85’ Tchatchoua 0-1.

GELE KAARTEN: 17’ Bager (tackle), 43’ Sissoko (voet staan), 49’ Conceiçao (trap), 62’ Kayembe (fout), 88’ Zorgane (akkefietje).

SCHEIDSRECHTER: Bram Van Driessche