Handbiker Maxime Hordies pakt wereldtitel op wegrit

Handbiker Maxime Hordies heeft zich zaterdag tot wereldkampioen gekroond op de wegrit in de categorie MH1 tijdens het WK para-cycling in het Canadese Baie-Comeau.

Na 28,4 km haalde Hordies het met vijf seconden voorsprong op de Italiaan Fabrizio Cornegliani. De Zuid-Afrikaan Nicolas Pieter du Preez veroverde de bronzen medaille, op 1:16.

In 2019 was Hordies al eens wereldkampioen op de weg. Donderdag pakte hij brons in de tijdrit.

Foto: Zac Williams/SWpix.com

Later op de dag komen Jonas Van de Steene (MH4) en regerend wereldkampioen Tim Celen (MT2) nog in actie op de wegrit.

Vrijdag pakte Ewoud Vromant de wereldtitel tijdrijden in de categorie MC2, Louis Clincke (MC4) veroverde zilver tegen de klok. En donderdag kroonde Tim Celen zich tot wereldkampioen in het tijdrijden.