Kevin De Bruyne loodst Man City naar ruime zege met prachtig doelpunt en assist, Gabriel Jesus schittert bij nieuwe club Arsenal

Kevin De Bruyne is van de nul af. Op de tweede speeldag van de Premier League scoorde hij zijn eerste doelpunt van het nieuwe seizoen, en het was er eentje om in te kaderen: na een goede loopactie werkte hij tegen promovendus Bournemouth af met de buitenkant van de voet. KDB gaf enkele minuten later ook een assist aan Phil Foden.

Tegen promovendus Bournemouth had Manchester City aan één helft genoeg om het verschil te maken. Ilkay Gündogan maakte er - zowaar na een assist van Erling Haaland - na een kleine twintig minuten 1-0 van. Op het halfuur scoorde Kevin De Bruyne vervolgens de 2-0 met de buitenkant van de voet, een paar minuten later gaf hij de assist voor de 3-0 van Phil Foden.

Diep in de tweede helft werd het nog 4-0 na een eigen doelpunt van Jefferson Lerma. City begint op die manier met een perfecte zes op zes aan het seizoen, promovendus Bournemouth staat na de zege tegen Aston Villa vorige week meteen weer met de voetjes op de grond.

Gabriel Jesus schittert bij Arsenal

Een ex-speler van Manchester City, Gabriel Jesus, was op hetzelfde moment de architect van de zege van Arsenal tegen Leicester City. De Braziliaan scoorde in de eerste helft zijn eerste twee doelpunten voor de Gunners, waardoor Arsenal met een 2-0-voorsprong kon gaan rusten.

Het Emirates Stadium kreeg vervolgens nog een spetterende tweede helft te zien. Na een eigen doelpunt van Saliba werd het 2-1, maar amper twee minuten later stond het alweer 3-1. Met alweer hulp van Jesus, die Xhaka bediende. Een kwartier voor het einde kwam Leicester City opnieuw tot op één goaltje afstand dankzij James Maddison, maar meteen daarna zorgde Jesus met een nieuwe assist - deze keer afgewerkt door Martinelli - voor de geruststelling: 4-2.Arsenal begint zo net zoals Man City het seizoen met een zes op zes. In het Emirates Stadium zullen ze zich bovendien in de handjes wrijven met de komst van Jesus, die zaterdag een visitekaartje afgaf om U tegen te zeggen.