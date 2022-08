Westerlo boekt tegen Standard tweede zege van het seizoen na doelpuntrijke wedstrijd

Na twee nederlagen op verplaatsing behoudt Westerlo in het eigen Kuipje het perfecte thuisrapport. Een offensief onmachtig Standard scoorde twee keer uit het niets, een efficiënt Westerlo legde er vier in het mandje van Bodart (4-2).

Jonas De Roeck ging na de nederlaag in Gent met de grove borstel door de selectie en wisselde zijn basisploeg op liefst vijf plaatsen. Perdichizzi keerde terug uit schorsing en op de flank eiste Dierckx zijn plekje terug op. Madsen, Bernat en Nene verschenen voor het eerst aan de aftrap. Verdwenen uit de ploeg: Tagir, Neustädter, Van den Keybus, Vaesen en Fixelles. Voor die laatste was er zelfs geen plaats meer op de bank.

De offensievere opstelling van De Roeck vertaalde zich in het veldspel. In een evenwichtige wedstrijd zat er net iets meer gif in de Kempense aanvalsgolven. Nene testte als eerste de vuisten van Bodart, Madsen mikte de rebound hoog over. Bernat kreeg even later een vrije schietkans, hij kreeg zijn poging niet binnen het kader.

Standard kreeg wel ruimte, alleen was het aanvallend niet agressief genoeg. Donnum werd door Amallah perfect weggestuurd, om zich dan te makkelijk vast te lopen op het blok Perdichizzi-Seigers. Het was de enige keer dat het voor rust heel even warm werd voor de kooi van Bolat.

Vetokele: 114 minuten, 3 goals

In het slot van de eerste helft kreeg Westerlo zijn verdiende voorsprong. Afstandsschoten van Perdichizzi en De Cuyper misten nog richting. Bij een voorzet van Dierckx was het wel bingo. Vetokele werd niets in de weg gelegd door de Luikse verdedigers en kon de 1-0 helemaal vrij tegen de netten knikken. Zijn derde doelpunt in amper 114 speelminuten. Efficiëntie.

Foto: belga

Na de pauze probeerde Westerlo de wedstrijd helemaal in handen te nemen. Standard was in slaapmodus uit de kleedkamer gekomen en de thuisploeg profiteerde meteen. Met een heerlijk doorsteekballetje zette Bernat Nene alleen voor doel. De Malinees werd nog getorpedeerd door een Luikse verdediger, maar krulde het leer nog net op tijd voorbij Bodart: 2-0. Het was meteen de laatste actie van de huurling van Red Bull Salzburg, die geblesseerd naar de kant moest. Vetokele had de 3-0 en de definitieve doodsteek voor de Rouches aan de voet, zijn poging werd door de Luikse doelman nog net onschadelijk gemaakt.

Defensief geklungel – Perdichizzi en Bolat verkeken zich op een hoge uittrap van Bodart, Tapsoba duwde het leer in het lege doel – dreigde er nog even een moeilijke tweede helft van te maken, maar Westerlo liet de klamme handjes bij de supporters al snel opdrogen. Vetokele - iets minder efficiënt dan voor rust - stuitte eerst nog een keer op Bodart, bij het volgende omschakelmoment bouwden de Kemphanen hun voorsprong terug uit tot twee doelpunten. Laursen verlengde een voorzet van Dierckx ongelukkig in eigen doel.

Spektakel in het slot

Klus geklaard? Het venijn zat toch nog in de staart. Een nieuwe aansluitingstreffer van Dusenne zorgde opnieuw voor wat angstzweet in de tribunes, opnieuw had de thuisploeg een snelle reactie in huis. Met een rake knal van buiten de zestien zette Foster orde op zaken: 4-2. Standard eindigde nog met tien na rood voor Amallah.

Westerlo: Bolat, Jordanov, Seigers, Perdichizzi, De Cuyper, Dierckx (84’ Neustädter), Madsen, Van Eenoo, Bernat (54’ Van den Keybus), Vetokele (76’ Foster), Nene (54’ Vaesen)

Standard: Bodart, Dewaele (87’ Shamir), Dussenne, Laifis, Laursen, Donnum (61’ Boljevic), Raskin, Cimirot (61’ Bokadi), Amallah, Dragus (73’ Canak), Emond (61’ Tapsoba)

Doelpunten: 38’ Vetokele (Dierckx) 1-0, 50’ Nene (Bernat) 2-0, 63’ Tapsoba (Bodart) 2-1, 73’ Laursen 3-1 (own goal), 89’ Dussenne (Canak) 3-2, 90’ Foster (geen assist) 4-2

Gele kaarten: 18’ Dragus, 20’ Bernat, 60’ Laifis, 74’ Boljevic, 79’ Amallah, 87’ Canak, 90’ Van den Keybus

Rode kaart: 90’ Amallah (2x geel)

Scheidsrechter: Jasper Vergoote

Toeschouwers: 6.000