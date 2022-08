‘Toen ik De duivelsverzen schreef, deed ik dat vanuit de veronderstelling dat ik een vrij mens was – en ben,’ schreef Salman Rushdie in ‘In Good Faith’ als reactie op de fatwa die de Iraanse ayatollah Khomeini over hem had uitgesproken vanwege de publicatie van ‘The Satanic Verses’ (1988).

Het was de eerste keer in de geschiedenis dat een roman werkelijk over de hele wereld aandacht kreeg: van gewelddadige protesten en moordaanslagen tot ongekende eensgezindheid tussen literatuurminnaars ...