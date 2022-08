Tachtigtal vaten met chemisch drugsafval gedumpt in Herstappe

Op het grondgebied Herstappe richting Rutten (Tongeren) hebben onbekenden in de nacht van vrijdag op zaterdag zo’n tachtig vaten met vermoedelijk chemisch drugsafval gedumpt. Dat is zaterdag bevestigd door de lokale politie van de zone Tongeren-Herstappe.

De vaten lagen verspreid over een afstand van enkele honderden meters, mogelijks werden ze vanuit een rijdend voertuig gedumpt. De ontdekking van de vaten gebeurde zaterdagmorgen langs velden in de Maasgatstraat. De lokale politie kwam ter plaatse en sloot de omgeving met politielint af. Vervolgens werd het parket van Limburg op de hoogte gebracht. De mensen van de technische en wetenschappelijke politie van de federale gerechtelijke politie werden opgetrommeld om een sporenonderzoek te verrichten. Vervolgens zal een gespecialiseerde firma de vaten opruimen en afvoeren.

De vorige dumping van drugsafval in Limburg dateert van dinsdag 26 juli. Toen lagen er in de Schansweg in Moelingen (Voeren) in totaal 183 vaten. Het ging om zo’n 3.000 liter. Het was de grootste dumping van de voorbije twee jaar. Die cijfers maakte het parket van Limburg bekend. De teller van het aantal dumpingen in Limburg staat momenteel - met de ontdekking in Herstappe - op zeven.

‘In 2021 werden naast zeven drugslaboratoria dertien dumpingen ontdekt. De dumping die in Voeren werd ontdekt, betreft de grootste dumping van chemisch drugafval van de afgelopen twee jaar. Het parket Limburg blijft daarom oproepen om verdachte situaties te melden via het anoniem drugmeldpunt,’ aldus de persmagistraat van het Limburgse parket.