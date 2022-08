Zaterdag verwacht de Antwerp Pride een recordaantal bezoekers voor de eerste parade sinds de coronacrisis. Wat ooit begon als een niche-evenement, is na vijftien jaar uitgegroeid tot een heus stadsfestival. Bekijk de eerste beelden in de video hierboven.

‘De #AntwerpPride gaat van start. We sluiten daarom vanaf nu de straten van het parcours af. Gedurende de optocht is er hinder in de binnenstad en langs de Scheldekaaien’, schreef de politie van Antwerpen op Twitter.