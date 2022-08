Ondanks dat de Dodentocht dit jaar ‘maar’ 65 kilometer lang is, hebben de vrijwilligers van het Rode Kruis het behoorlijk druk.

Met minder dan een uur voor de uiterste aankomsttijd zijn er meer dan 9.00 deelnemers toegekomen in Bornem centrum. Enkele tientallen zijn naar schatting anderen zijn nog onderweg. Naast de gebruikelijke blaren waren er ook veel deelnemers die kort na de aankomst een appelflauwte kregen. Al waren er volgens algemeen coördinator Louis Moons tot nu toe geen ernstige incidenten.

Alleen al aan de aankomstzone zijn een veertigtal mensen aan het werk. ‘Wanneer de mensen hier over de finish komen, merken we vaak dat ze op een terrasje of op de grond gaan zitten. Na enkele minuten worden ze dan draaierig door de warmte. Dat is iets wat we nu meer merken dan anders. Dat komt echt wel door de hogere temperaturen. Verder zijn er natuurlijk veel mensen met blaren of stijve spieren. De blaren blijven de nummer één. De meeste mensen kunnen we hier ter plaatse weer erbovenop helpen, maar in enkele gevallen brengen we ze naar het ziekenhuis. We laten de mensen hier rusten in de koelte van de kerk. Ze krijgen suikers en chips – voor het zout. De mensen die we naar het ziekenhuis brengen zijn meestal te diep gegaan’ stelt Moons. Door de aanhoudende hitte beslisten de organisatoren van de Dodentocht, een klassieker die al 53 jaar duizenden wandelaars trekt, het parcours voor het eerst in te korten: van 100 naar 65 kilometer.

Desondanks vielen er geen hele ernstige incidenten te noteren, aldus Moons. Het aantal opgevers ligt dit jaar een stuk lager dan normaal, meldt Het Nieuwsblad. Opmerkelijk: de meeste wandelaars gaven ‘s nachts op. Moons: ‘Samengevat merken we ondanks de kortere afstand niet veel verschil met de andere edities. Of het een goede beslissing was om de Dodentocht in te korten? Daar mag ik niet op antwoorden’.