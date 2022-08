Lander & Adriaan krijgen Jazz Middelheim aan het raven

Lander & Adriaan zorgden voor een broeierige afsluiting van de eerste dag Jazz Middelheim, vol hiphop en andere clubsounds.

‘Wij zijn Lander & Adriaan en samen spelen wij dansmuziek’, zei drummer Lander Gyselinck aan het begin van hun concert op Jazz Middelheim, en daar bleek geen letter van gelogen. Het begon nog met wat je als jazzrock met een forse hiphopinjectie zou kunnen omschrijven, met Adriaan Van de Velde die wonderlijke dingen uit zijn synthesizers toverde. Maar de muziek werd almaar dansbaarder, en het duurde niet lang of het rond het podium toegestroomde publiek stond enthousiast te raven.

Rond het podium, inderdaad, want na het concert van Coely (die een enthousiast onthaalde thuismatch speelde) werd in geen tijd een podium van zo’n vijf meter op vijf (met daarop de drums van Gyselinck en een batterij synths van Van de Velde) naar het midden van de tent gerold voor wat het duo een ‘360° ground floor aftershow’ noemde. En zo werd de festivaltent voor iets meer dan een uur omgetoverd in de ‘Biskolom’, de naam van de fictieve nachtclub waarin Lander & Adriaan hun recente cd zogezegd opnamen.

Hun muziek zit vol heftige ritmes, dance en hiphop, en live klonk dat allemaal nog veel beter, zeker omdat het vele gebabbel en de andere randanimatie (zelfs kotsgeluiden) die de cd soms wat stoorden nu achterwege bleven. Niet dat het duo geen stemmen gebruikte, maar die kwamen allemaal uit een doosje - wonderlijk hoe het duo die samples in zijn muziek integreert. Van de Velde (u kent hem ook als Pomrad) haalt een rijk kleurenpalet uit zijn synths, die soms ook als heel andere instrumenten klinken - we hoorden flarden gitaar en in ‘Marimba’ inderdaad een marimba. En dat Gyselinck een drummer van internationale klasse is, weet iedereen die hem al aan het werk hoorde met zulke diverse bands als Stuff en het Labtrio.

Lander Gyselinck een drummer van internationale klasse. Foto: Sebastian Steveniers

Dit jaar geldt een strikt rookverbod op Jazz Middelheim. Rook viel er dus niet te bespeuren, maar Lander & Adriaan brachten wel vuur in de tent. De muzikanten genoten er zelf van - ‘Dit is echt zalig’, zei Gyselinck een paar keer.

Het duo was de perfecte afsluiter van dag 1 van Jazz Middelheim, dat met hiphop en andere muziek die alleen van ver iets met jazz te maken heeft een nieuw publiek aanboort. Met succes, afgaande op de opkomst en het enthousiasme van gisteravond. Vandaag, met Iggy Pop als headliner, is zelfs uitverkocht.

