Neergestoken schrijver Salman Rushdie wordt beademd en verliest mogelijk een oog

‘Geen goed nieuws’, zo reageert de literair agent van De Duivelsverzen-schrijver over de toestand van Salman Rushdie. Die werd vrijdag in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht nadat hij werd neergestoken, vlak voor een lezing in de staat New York.

Na uren in de operatiekamer geeft de Andrew Wylie, literair agent van Salman Rushdie, een eerste stand van zaken aan de The New York Times. ‘Het is geen goed nieuws’, klinkt het, ‘Salman zal waarschijnlijk een oog verliezen, er is schade aan zijn lever, de zenuwen in zijn arm zijn doorgesneden.’ De schrijver ligt momenteel aan een beademingstoestel en kan niet spreken.

34 jaar werd Rushdie geconfronteerd met doodsbedreigingen en leefde hij ondergedoken. Net nu Salman Rushdie weer meer in het openbaar verscheen, is de 75-jarige schrijver in New York vlak voor een toespraak neergestoken. Hij werd vrijdagavond geopereerd.

Het was iets voor 11 uur toen een man in een zwart gewaad de aula van het Chautauque-instituut ­binnenliep, waar enkele honderden mensen klaarzaten om naar een toespraak van Salman Rushdie te luisteren. ‘Hij liep heel erg snel naar Rushdie toe’, zegden oog­getuigen. De man was gewapend met een mes en stak de Brits-Indische schrijver, die ook de Amerikaanse nationaliteit heeft, meerdere keren in de nek. Volgens ooggetuigen werd Rushdie tien tot vijftien keer gestoken.

‘Hij lag in een plas bloed’, zei Rita Landman, een arts die in het ­publiek zat en onmiddellijk te hulp kwam. Volgens haar was hij nog in leven en moest hij niet gereanimeerd worden. ‘Hij heeft een hartslag, hij heeft een hartslag, riepen die mensen tegen elkaar.’ Een helikopter bracht Rushdie naar het ziekenhuis.

Motief onbekend

De aanvaller kon door enkele aanwezigen overmeesterd worden en werd gearresteerd door een aan­wezige politieagent. Politie identificeerde de dader ondertussen als Hadi Matar, een 24-jarige man uit New Jersey. Over zijn motief is nog geen duidelijkheid.

Maar het zou niemand verbazen als de aanslag op het leven van Rushdie alles te ­maken heeft met De duivelsverzen, het boek dat de in India geboren schrijver in 1988 uitbracht. Het was zijn vierde roman, en zou zijn leven onherroepelijk veranderen.

Van de ene dag op de andere werd Rushdie, op dat moment al naar Engeland geëmigreerd, een doelwit. Fundamentele moslims pikten het niet hoe hij in zijn boek van de profeet Mohammed een mens maakte, die bezweek aan aardse genoegens. ‘Heiligschennis’, noemden ze het. Het leidde wereldwijd tot gewelddadige protesten. Nergens werd het boek op meer haat onthaald dan in Iran. In 1989 sprak de woedende leider Ayatollah Khomeini een fatwa uit over Rushdie, die hem vogelvrij verklaarde. Wie de schrijver uit de weg ruimde, zou daar 3 miljoen dollar voor krijgen. Het leidde ­onder meer tot een bomaanslag, die hij overleefde.

Doodsbedreigingen

Tien jaar lang leefde de schrijver daarna ondergedoken, uit vrees voor de fatwa en de onophoudelijke stroom doodsbedreigingen. Zelfs na het overlijden van ­Khomeini, toen Iran in 1998 de ­fatwa introk, behield Rushdie politieke bescherming. Hij bleef wel boeken uitbrengen en literaire prijzen winnen, maar in het openbaar verscheen hij niet zonder een schare bewakingsagenten om hem heen. Dat woog op hem, zo zei hij meermaals in interviews.

De jongste jaren kwam daar verandering in, na zijn verhuizing naar de stad New York. Hij reisde weer vrij en gaf lezingen en toespraken. Dat is ook wat hij zou doen aan het Chautauqua-instituut. Rushdie zou het er hebben over het belang van vrijheid en ­creatieve expressie, maar ook over hoe belangrijk het is dat de VS ­verbannen schrijvers en artiesten ­opvangen.

Maar daar kwam hij niet aan toe: na decennia doodsbedreigingen werd nu weer een aanslag op hem gepleegd. Het leidde in de ­literaire wereld en de politiek tot trieste en geschokte reacties. ‘Dit is een aanval op de vrijheid van ­meningsuiting en van gedachten’, zei de Amerikaanse senator Chuck Schumer. Collega-auteurs hadden het over ‘horror’ en ‘onmetelijk verdriet’. ‘We bidden voor je, ­Salman.’