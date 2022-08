Zonnig en zeer warm weekend

Het wordt zaterdag opnieuw zonnig en zeer warm, met maxima tussen 28 en 33 graden. Lokaal is zelfs een uitschieter tot 34 graden mogelijk. ‘s Nachts is het eerst helder, maar later schuiven vanuit het zuidwesten hoge sluierwolken over ons land. De minima liggen in de meeste streken tussen 15 en 20 graden, meldt het KMI.

Zondag verschijnt er alsmaar meer hoge en middelhoge bewolking. Toch wordt het drukkend warm: de maxima liggen tussen 29 en 35 graden. ‘s Avonds en ‘s nachts kunnen er enkele lokale buien ontstaan.

Maandag krijgen we opklaringen, maar soms ook wolkenvelden, waarin buien tot ontwikkeling kunnen komen. Lokaal is er kans op onweer. De maxima liggen tussen 22 en 27 graden.

Dinsdag is het meestal droog met vooral hoge bewolking. In de loop van de dag verschijnen er ook meer stapelwolken en kan er links of rechts een buitje vallen. De maxima liggen tussen 25 en 30 graden. Woensdag wordt wisselend bewolkt met enkele buien en maxima tussen 22 graden aan zee en 29 of 30 graden in het binnenland.