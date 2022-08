‘FBI zocht bij Trump documenten over kernwapens’

De Amerikaanse veiligheidsdienst FBI zocht maandag op het landgoed van oud-president Donald Trump naar documenten over kernwapens. Dat schrijft The Washington Post op basis van informatie van medewerkers aan het onderzoek.

Het is niet duidelijk of de gezochte documenten ook gevonden zijn en of ze informatie over Amerikaanse kernwapens bevatten.

Dat er een huiszoekingsbevel is uitgegeven om de papieren boven tafel te krijgen geeft volgens de krant wel aan dat de overheid zich grote zorgen maakt dat de documenten in verkeerde handen zouden kunnen vallen.

De FBI viel maandag Trumps landgoed Mar-A-Lago binnen in het kader van onderzoek naar de vraag of de oud-president documenten uit het Witte Huis heeft meegenomen die hij niet had mogen meenemen. Op de inval is veel kritiek door aanhangers van Trump.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft daarom aan de rechter gevraagd om delen van het huiszoekingsbevel openbaar te maken en ook de lijst met spullen die door de FBI zijn meegenomen vrij te geven. Het aantal bedreigingen richting de FBI is sinds maandag flink toegenomen. Donderdag probeerde een gewapende man een FBI-kantoor in Ohio binnen te dringen. Hij werd later door agenten doodgeschoten.