Politie doodt gewapende man die FBI-kantoor in Ohio binnen wilde dringen

Een gewapende man heeft donderdag geprobeerd een kantoor van de FBI binnen te dringen in Cincinnati, in de Amerikaanse staat Ohio. Dat melden Amerikaanse media. De aanvaller werd uren later door de lokale politie doodgeschoten.

Bij de beveilingingscontrole voor bezoekers van het FBI-kantoor zou de man met een nagelpistool geschoten hebben, waarna hij wegvluchtte in een auto. Hij had ook een semi-automatisch geweer van het type AR-15 bij zich. Bij een achtervolging zou hij meerdere keren op politieagenten geschoten hebben. De man werd uren later in een korenveld doodgeschoten.

Een motief voor de aanval is officieel nog niet gegeven, maar volgens NBC News was de verdachte aanwezig bij de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Ook zou hij de afgelopen dagen berichten geplaatst hebben op Truth Social, het sociale medium van Amerikaanse oud-president Donald Trump. Hierin riep de dader onder meer op tot geweld en schreef hij FBI-agenten te willen vermoorden.

Bedreigingen aan het adres van de FBI zijn sinds maandag flink toegenomen, toen de veiligheidsdienst een huiszoeking deed op Trumps landgoed Mar-A-Lago in Florida. De inval was onderdeel van een onderzoek naar documenten die Trump tegen het einde van zijn ambtstermijn in januari 2021 uit het Witte Huis zou hebben meegenomen.

De Amerikaanse Justitieminister Merrick Garland heeft donderdag bekendgemaakt dat hij persoonlijk akkoord heeft gegeven voor het huiszoekingsbevel voor Mar-a-Lago. Hij voegde daaraan toe dat die beslissing ‘niet licht genomen werd’ en dat zijn medewerkers en die van de FBI ‘toegewijde en vaderlandslievende’ werknemers zijn. ‘Ik zal niet zwijgend toekijken wanneer de integriteit van [de FBI en het ministerie] wordt aangevallen’, klonk het nog.

Het ministerie van Justitie heeft gevraagd delen van het bevel openbaar te maken, in de hoop daarmee kritiek op instanties die zich bezighouden met het handhaven van de wet weg te nemen. Het ministerie heeft ook verzocht om openbaar te maken wat er precies door de FBI uit het verblijf van de voormalig president is meegenomen.