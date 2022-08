AA Gent boekt tweede zege op rij op veld van KV Oostende

Nauwelijks vier dagen na zijn handtekening bij AA Gent loodste de Zuid-Koreaan Hong zijn nieuwe club met een magnifiek doelpunt voorbij KV Oostende (1-3). Met zijn lef en energie smoorde hij het enthousiasme van de kustploeg.

De Buffalo’s lijken een smaakmaker rijker. Voor AA Gent is het de tweede zege op rij. Met acht op twaalf staan ze voorlopig tweede, op één punt van leider Antwerp.

Wat een debuut, wat een goal! Het leek nochtans een te lang uitgesponnen aanval te worden. Samoise, naar Hjulsager, naar de verste paal bij Castro-Montes. Waarop die een ‘voorzetje’ gaf dat achter Hong terechtkwam. Verloren kans? Niet voor de Zuid-Koreaanse debutant, voor 1,5 miljoen overgenomen van het Oostenrijkse LASK. Hong sprong en schudde een weergaloze (halve) retro uit zijn dat kwieke lijf: 1-2.

Op de bank van AA Gent konden ze hun ogen niet geloven. De Buffalo’s hebben er een ontdekking bij. En die voorlopige conclusie maken we niet zozeer op basis van dat doelpunt, verre van zelfs. Zuiver in zijn passing, altijd met de intentie vooruit te willen spelen, sterk in het zetten van druk in balverlies en zelfs niet te beschaamd om al gesticulerend zijn ploegmaats te leiden. Toen Gent moest vrezen voor nieuw puntenverlies, was hij het zelfs die de boel opzweepte. Van lef gesproken.

Zijn doelpunt na een halfuur kwam niet alleen letterlijk uit de lucht gevallen. Heel scherp startten de Buffalo’s – met behalve Hong ook Hanche-Olsen die zijn eerste basisplaats van het seizoen kreeg - niet. Een tegenprik, via Hong, die Hjulsager net niet tot bij Cuypers kreeg: daar bleef het lange tijd bij. Het jonge geweld van KV Oostende toonde zich veel gretiger, veel vinniger. Op de omschakeling, met hun snelle jongens deden ze Gent pijn, ook al omdat Torunarigha voor de rust ellendig stond te verdedigen.

Het begon al met een voorzet van D’Haese die aan de voorlangs ging. Toen Roef een voorzet in de voeten van Bätzner duwde, was de jonge Duitser te verrast om de bal in het lege doel te deponeren. Een blinde zag dat AA Gent het openingskwartier niet door zou komen zonder kleerscheuren. Letterlijk, niet voor het eerst dit seizoen hing een Gents shirt plots aan flarden. Marreh was het slachtoffer. En figuurlijk.

Toen Torunarigha slecht wegwerkte en Atanga slecht dekte, legde de Ghanees (randje buitenspel) zijn derde van het seizoen voorbij Roef: 1-0. Zo onverzettelijk de Gentse defensie na Nieuwjaar oogde, zoveel scheuren vertoont ze voorlopig. Vier competitiewedstrijden, vijf tegengoals.

De vraag was alleen of het Oostendse enthousiasme voldoende vermocht tegen het Gentse métier? Neen. Kwalitatief moesten de Kustboys het hoofd buigen en dat zal hen dit seizoen wel vaker overkomen. Na de scherpe start verloren ze hun grip en bleef er van . Op een goeie tegenstoot langs de rechterkant van Samoise, gaf Kums aan Cuypers zijn tweede van het seizoen: 1-1. Dodelijk efficiënt van Gent.

Luttele tellen later kwam dat wonderlijke moment van Hongi – zoals de supporters hem al liefkozend toezongen. Het scheelde niets of Samoise had er 1-3 van gemaakt, maar Hubert hield KVO nog even in de wedstrijd.Oostende had snel een gelijkmaker nodig maar Atanga mikte voorlangs na weer ondoordacht dekken van Torunarigha. Rocha testte van ver de vuisten van Roef. Met het uitblijven van de gelijkmaker zakte Oostende in elkaar.

Op het uur velde Hjulsager het verdict voor zijn ex-club, toen Cuypers mooi teruglegde op een scherpe omschakeling: 1-3. Met een bijzondere vermelding voor Cuypers, niet altijd de meest verfijnde in zijn acties maar wel een type die met zijn niet aflatende arbeid van goudwaarde bleek.

Vanderhaeghe voerde nog wissel na wissel door, maar het bracht geen zoden aan de zeedijk. De heroptredende Odjidja trof zelfs nog de lat, ook Depoitre vergaarde zijn eerste minuten van het seizoen. In het slot werd Cuypers door doelman Hubert nog van de 1-4 gehouden. Maar de man die zich nu al in de harten van AA Gent knokte was de na zeventig minuten leeggelopen Hongi, zoals ze hem liefkozend toezongen. King Hong, voor de vrienden.