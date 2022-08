‘Topgeheime’ documenten gevonden bij huiszoeking landgoed Trump

De FBI heeft bij de huiszoeking van het landgoed van oud-president Donald Trump documenten gevonden die als ‘topgeheim’ waren gemarkeerd. Uit het huiszoekingsbevel, dat in handen is van verschillende media, blijkt dat Trump onder andere onderzocht wordt om schending van de spionagewet.

Er zouden maandag elf stapels vertrouwelijke documenten door de veiligheidsdienst zijn meegenomen, waaronder vier sets die de classificatie ‘topgeheim’ hebben en daarom alleen bewaard mogen worden in specifieke overheidsgebouwen. Mar-a-Lago, het landgoed van Trump in Florida waar de documenten gevonden werden, behoort daar niet toe.

In totaal werden twintig dozen met spullen uit het complex gehaald. Naast de geheime documenten zijn ook een handgeschreven notitie, informatie over de ‘president van Frankrijk’ en mappen met foto’s meegenomen. De Washington Post meldde eerder dat de FBI specifiek op zoek was naar ‘documenten over kernwapens’.

De veiligheidsdienst viel maandag Mar-a-Lago binnen in het kader van een onderzoek naar de vraag of de oud-president documenten uit het Witte Huis heeft meegenomen die hij niet had mogen meenemen. Op de inval is veel kritiek door aanhangers van Trump en de oud-president zelf. Trump ontkent iets verkeerd gedaan te hebben en zegt dat de gevonden documenten niet vertrouwelijk waren.

In weerwoord op de kritiek vroeg het Amerikaanse ministerie van Justitie aan de rechter gevraagd om het huiszoekingsbevel openbaar te maken en ook de lijst met spullen die door de FBI zijn meegenomen vrij te geven. De lijst en het bevel kwamen vrijdag in handen van verschillende Amerikaanse media, voordat deze officieel vrij gegeven werd.

Amerikaanse presidenten zijn wettelijk verplicht om al hun e-mails, brieven en andere werkdocumenten over te dragen aan het Amerikaanse Nationaal Archief (NARA). Begin dit jaar werden door dit instituut al vijftien dozen met documenten in beslag genomen, die Trump had meegenomen naar Mar-a-Lago.