Advocaat Walter Van Steenbrugge furieus na verdachtmaking in zaak rond drugslab

Advocaat Walter Van Steenbrugge wordt verdacht van deelname aan criminele organisatie over een groot drugslab in Lendelede. Het parket in Brugge vraagt een doorverwijzing naar de correctionele rechtbank. ‘Ik ga terugslaan’, reageert Van Steenbrugge, die een wraakactie van een magistraat vermoedt.

Bijna twee jaar geleden doekte de Federale Gerechtelijke Politie in een varkensstal in het West-Vlaamse Lendelede een drugslabo op. Het onderzoek ging breder over de productie en export van verdovende middelen. In dat dossier stond Van Steenbrugge als advocaat een verdachte bij.

Maar de bekende advocaat zou daarbij zijn boekje te buiten zijn gegaan, zo berichtte persagentschap Belga vrijdag. Dat zou zijn gebleken uit een afgeluisterd telefoongesprek.

Het openbaar ministerie wil Van Steenbrugge – naast nog een andere advocate – daarom vervolgen voor ‘lidmaatschap van een criminele organisatie.’ In principe zou de Brugse raadkamer zich vrijdagochtend al buigen over een eventuele doorverwijzing naar de correctionele rechtbank, maar de zaak werd tot volgende vrijdag uitgesteld.

De persmagistraat van de Brugse afdeling van het parket in West-Vlaanderen wenste voorafgaand aan de zitting geen commentaar te geven.

Van Steenbrugge zelf is ziedend. ‘Ik heb een van de mensen bijgestaan, op een 100 procent correcte en professionele manier. Pas gisteren kreeg ik te horen dat ik voor de raadkamer moest komen, terwijl ik nooit in verdenking ben gesteld. Eerder ben ik alleen een half uurtje verhoord op vraag van het parket. Het Openbaar Ministerie besloot daarop om mij tegen de onderzoeksrechter in door te verwijzen.’

‘Vergeldingsactie’

‘Dit is een pure vergeldingsactie van het openbaar ministerie op touw gezet door Francis Clarysse (advocaat-generaal in Gent, red.)’, aldus Van Steenbrugge nog. ‘Ik ga het hier niet bij laten, ik beraad me over mijn volgende stappen.’

Hij verwijst naar een zaak waarin hij de vrijspraak bekwam voor drie artsen die terechtstonden voor de dood door euthanasie van Tine Nys. Clarysse was in die zaak de openbaar aanklager.

De Standaard vroeg een reactie bij Clarysse zelf, maar die was niet bereikbaar. Tegenover Het Laatste Nieuws noemde hij de situatie ‘te gek voor woorden’.

27 verdachten

In de drugszaak zelf zouden in de loop van het onderzoek 27 mensen in verdenking zijn gesteld, van wie twee verdachten intussen zijn overleden. Vijf verdachten zitten momenteel nog in voorhechtenis.