Schrijver Salman Rushdie neergestoken in staat New York

De Brits-Amerikaanse schrijver Salman Rushdie is vrijdag neergestoken bij een bijeenkomst in de stad Chautauqua in de Amerikaanse staat New York. Dat melden internationale media.

De 75-jarige schrijver werd ter plaatse behandeld is inmiddels naar een ziekenhuis gebracht. Hij zou zelfstandig de ambulance in gegaan zijn. De aanval had plaats voor aanvang van een toespraak die Rushdie zou houden in de stad Chautauqua, zo’n 470 kilometer van de stad New York.

Over de dader is nog niets bekend. Hij is wel aangehouden.

In 1989 sprak de Iraanse ayatollah Khomeini een fatwa uit over Rushdie, met de opdracht de schrijver te executeren. Aanleiding daarvoor was zijn boek De Duivelsverzen, dat een jaar eerder werd gepubliceerd. Het boek zou boek ‘godslasterlijk’ en ’een belediging van de islam’ zijn, omdat de profeet Mohammed wordt omschreven als een man die bezwijkt voor aardse genoegens, wat in de islam taboe is.

De Duivelsverzen werd daarop in zeker dertien landen verboden, waaronder Iran, Indonesië, Pakistan en India. Rushdie werd sindsdien beveiligd, al nam de intensiteit daarvan met de jaren af.

