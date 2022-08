De zeven nieuwsfeiten van de dag

De kerncentrale van Zaporizja is in Russische handen. rtr

1Rusland overweegt militairen rond kerncentrale Zaporizja terug te trekken

Rusland denkt eraan zijn militairen rond de kerncentrale van Zaporizja, in het zuiden van Oekraïne, terug te trekken. Het zou daarmee ingaan op een eis van Oekraïne. De Russen willen de controle over de kerncentrale evenwel behouden. Dat heeft het plaatsvervangende hoofd van de commissie Buitenlandse Zaken in het Russische parlement, Vladimir Dzhabarov, gezegd.

2Oud-bondskanselier Schröder klaagt Duitse parlement aan

De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder (78) heeft het Duitse parlement aangeklaagd, omdat in mei enkele van zijn privileges werden ingetrokken vanwege zijn banden met Rusland en president Vladimir Poetin. Het lid van de Sociaaldemocratische Partij (SPD) moest zijn kantoor in het gebouw van de Bondsdag en zijn personeel opgeven, maar hij krijgt nog wel een pensioen en beveiliging. Volgens de advocaat van de politicus was dat een illegale stap van het parlement.

Gerhard Schröder. imago/future image

3Uitslaande brand aan kasteel Boekenberg in Deurne

In het kasteel Boekenberg, in het Boekenbergpark in het Antwerpse Deurne, is vrijdag een hevige brand uitgebroken. De brandweer roept op om de omgeving zo veel mogelijk te vermijden. ‘Er is sprake van hevige rookontwikkeling. Geef de hulpdiensten ruimte en vermijd de omgeving’, zegt Marie De Clercq van Brandweer Zone Antwerpen. Het kasteel Boekenberg werd al een tijdje gerenoveerd. Het was de bedoeling om het gebouw om te vormen tot een grote cohousing, met negen woonunits voor bewoners in de tweede helft van hun leven.

4FBI zocht geheime documenten over kernwapens bij Trump

Toen FBI-agenten afgelopen maandag het huis van Donald Trump in Florida uitkamden, waren ze onder meer op zoek naar geheime documenten over kernwapens. In de krant The Washington Post vertelden mensen die betrokken waren bij het onderzoek, dat er een sterk vermoeden was dat er gevoelig materiaal verborgen lag op het domein van Mar-a-Lago. Of dat betrekking had op het Amerikaanse arsenaal of dat van een ander land, daar wilden ze niet op ingaan.

5Actrice Anne Heche zal niet meer ontwaken uit coma

De Amerikaanse actrice Anne Heche heeft ernstige hersenschade opgelopen, nadat ze vorige week met een auto was ingereden op een huis in Los Angeles. De 53-jarige actrice ligt al sinds maandag in coma en zal het waarschijnlijk niet overleven, verklaarde een vertegenwoordiger van haar naasten. ‘Het is al lang haar keuze om haar organen te doneren en ze wordt in leven gehouden om te bepalen of die levensvatbaar zijn.’

Anne Heche. reuters

6Twee nieuwe opvangcentra voor Oekraïense vluchtelingen in Brussel

De komende dagen openen twee nieuwe opvangcentra voor Oekraïense vluchtelingen in de Brusselse gemeenten Sint-Jans-Molenbeek en Sint-Gillis. De organisatie Bruss’help zal vanaf maandag Oekraïners die geen onderdak vinden, begeleiden naar die collectieve huisvestingsoplossing. Elk centrum zal een vijftigtal Oekraïners kunnen opvangen die genieten van tijdelijke bescherming.

7Topman van Samsung verkrijgt gratie van Zuid-Koreaanse president

De Zuid-Koreaanse president heeft vrijdag gratie verleend aan Lee Jae-yong, de erfgenaam en de facto baas van de Zuid-Koreaanse technologiereus Samsung. De 54-jarige Lee, die veroordeeld is wegens corruptie, zal ‘in ere worden hersteld’ om ‘de economische crisis van Zuid-Korea te helpen overwinnen’, meldt minister van Justitie Han Dong-hoon. Lee, die in 2014 de feitelijke topman van Samsung was geworden, werd in 2017 tot vijf jaar cel veroordeeld, maar in beroep werd die straf tot 2,5 jaar teruggeschroefd.