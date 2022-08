‘Metalfans zijn mensen die willen bijdragen aan een betere samenleving en hun medemens willen helpen’

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne legt aan het persagentschap Belga uit waarom de federale overheidsdienst Justitie op het Alcatraz Metal Festival in Kortrijk uitpakt met een aanwervingscampagne. ‘Dat zijn net de profielen die we zoeken.’

‘Als je je slecht in je vel voelt, gaan nieuwe borsten daar niets aan veranderen’

Dj Anouk Matton werkt mee aan de Streamz-documentaire Chasing beauty, waarin ze toegeeft af en toe botox en fillers te gebruiken, en haar borsten liet vergroten. Maar voor je iets laat veranderen, moet je wel blij zijn met wie je bent, benadrukt Matton in Het Laatste Nieuws. ‘Pas als dat goed zit, kan je nadenken over een ingreep. Plastische chirurgie is een hulpmiddel, geen wondermiddel.’

‘Wiet roken mag nu, als je mensen maar geen rook in het gezicht blaast’

Om economie en toerisme te stimuleren is in Thailand wiet gelegaliseerd. De Thaise minister van Volksgezondheid deelde daarom wietplantjes uit. De wet kent nog enkele losse eindjes. Het is de bedoeling dat wiet alleen gebruikt wordt door wie gezondheidsklachten heeft. ‘Zolang de wet nog onduidelijk is, zullen mijn mensen gebruikers met rust laten’, zei de Thaise politiechef Duangchote Suwanjaras, zo meldt de krant NRC. ‘Als je mensen maar niet in het gezicht blaast.’

‘Same answer’

Voormalig Amerikaans president Donald Trump zou zich tijdens zijn verhoor door het openbaar ministerie van New York maar liefst 440 keer beroepen hebben op zijn zwijgrecht.

‘Persoonlijk heb ik wel last van klamme handjes en zweetvoetjes’

Turnster Nina Derwael maakt op de Europese kampioenschappen haar debuut als co-commentator op televisie en onthult meteen het nut om magnesium te gebruiken tijdens haar wedstrijden, zoals op de evenwichtsbalk.

‘Ik heb een sexappealverhogende operatie laten doen’

Erik Van Looy zal het nieuwe seizoen van De slimste mens ter wereld presenteren zonder bril, nadat hij zijn ogen liet corrigeren met kunstlenzen. ‘En het is goed gelukt, want ik zie alles en iedereen scherp. Tom Cruise is drie maanden jonger dan ik en draagt geen bril. Sexappeal is nu eenmaal belangrijk.’ (in Het Laatste Nieuws)

‘Dit gebeurt enkel in Vlaanderen, en ook alleen maar met vrouwen, ik blijf hier voor mijn part tot morgen staan’

Tijdens het openingsconcert van de Antwerp Pride hield Liliane Saint-Pierre zich niet aan de afgesproken speeltijd en het kwam tot een akkefietje met de organisatie en presentator Aster Nzeyimana.

‘“Soldiers of love” schrappen, dat nooit’

Liliane Saint-Pierre deed water bij de wijn en liet twee nummers van haar setlist vallen. Maar over haar grootste hit viel niet te onderhandelen.

‘Ontblote bovenlijven in het straatbeeld of hondenpoep en muziekboxen op het strand: dat hoort gewoon niet’

Burgemeester Piet De Groote zegt in Het Nieuwsblad nog even duidelijk waar hij en heel Knokke-Heist de pest aan hebben.

‘Intimiteitscoördinatoren bederven de spontaniteit van een seksscène’

Acteur Sean Bean heeft bezwaren tegen een intimiteitscoördinator op de filmset. Die moet seksscènes in goede banen moet leiden. Jonge actrices als Rachel Zegler (West side story) en Jameela Jamil (The good place) dienden hem op sociale media meteen van antwoord. ‘Spontaniteit in intieme scènes kan onveilig zijn’, zei Zegler.

‘Voor mij is het geen verspilling van je dag om op een warme zomerdag binnen te blijven. Het is verspilling van een dag om naar buiten te gaan, je ellendig te voelen en onvermijdelijk verbrand naar huis te gaan’

De 34-jarige Lauren Starkey is niet tuk op de zomer. In The Guardian komt ze aan het woord samen met andere koele minnaars van het warmste seizoen.

‘Influencer zijn is niet te onderschatten’

Sarah Puttemans is fulltime influencer en vertelt bij HLN over haar job. ‘Ik ben daar de hele tijd mee bezig, ook op vakantie met familie, want je moet je volgers op de hoogte houden van waar je bent. Dat is heel zwaar soms, en ik denk dat mensen dat niet zien wanneer ze naar een profiel kijken op Instagram, maar dat is dus wel effectief niet te onderschatten.’

‘Mijn kinderen hebben nog altijd schrik als ze de eerste tonen van dat nummer horen. Als ze kunnen, dan skippen ze het snel’

Wanneer Het Journaal-anker Goedele Wachters ‘Chandelier’ van Sia hoort, dan gaat ze keihard meezingen. Het is voor haar hét vakantienummer geworden, na een roadtrip naar Zweden. En dat tot spijt van haar kinderen, geeft ze toe in De Standaard. ‘Er zit zo veel power in dat nummer, te veel voor mijn bescheiden zangcapaciteiten, maar daar trek ik me weinig van aan.’

‘De voet van Sven Kums heeft sinds de match tegen STVV een kleur tussen AA Gent en Anderlecht. Blauwpaars, dus’

AA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck reageert in Het Nieuwsblad op het uitvallen van enkele van zijn spelers met blessures.