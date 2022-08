In het noordwesten van Turkije is een berenwelp gered door de plaatselijke bevolking. Het dier was verdwaald en bewusteloos teruggevonden op een berghelling. De beer zou gesmikkeld hebben van een honingsoort genaamd ‘gekke honing’. De honingsoort is afkomstig van de rhododendron struik en veroorzaakt hallucinaties.