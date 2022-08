In het kasteel Boekenberg, in het Boekenbergpark in het Antwerpse Deurne, is vrijdag een hevige brand uitgebroken. De brandweer roept op om de omgeving zo veel mogelijk te vermijden.

‘Onze ploegen zijn momenteel ter plaatse voor een brand in het Boekenbergpark in Deurne. Er is sprake van hevige rookontwikkeling. Geef de hulpdiensten ruimte en vermijd de omgeving’, zegt Marie De Clercq van Brandweer Zone Antwerpen

Het kasteel Boekenberg werd al een tijdje gerenoveerd. Het was de bedoeling om het kasteel om te vormen tot een grote cohousing met negen woonunits voor bewoners in de tweede helft van hun leven.