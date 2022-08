Antwerpse bende opgerold die cocaïne invoerde en grote sommen geld liet witwassen vanuit Dubai

In Antwerpen is deze week een criminele organisatie opgerold die verantwoordelijk zou zijn geweest voor cocaïnesmokkel en -handel en die haar criminele geld liet witwassen. Dat hebben politie en gerecht vrijdag bekendgemaakt op een persconferentie.

De bende zou vanuit Dubai zijn aangestuurd. Er is sprake van een geschat crimineel vermogen van zowat vijftien miljoen euro dat werd vergaard in anderhalf jaar tijd. Daarvan is nu alvast 900.000 euro cash gerecupereerd.

Het onderzoek kwam, niet voor het eerst, op gang dankzij informatie die werd vergaard door het kraken van geëncrypteerde berichten van de dienst Sky ECC. ‘Aanvankelijk kwam een financieel facilitator in beeld die diensten verleende aan een criminele organisatie die we verantwoordelijk achten voor zowel de invoer als de verdere verhandeling van cocaïne’, zegt Stéphanie Chomé van het Antwerpse parket. ‘Verder speurwerk heeft de structuur van de criminele organisatie blootgelegd.’

Bij 21 huiszoekingen, voornamelijk in het arrondissement Antwerpen, werden dinsdag vier personen opgepakt. Drie onder hen, dertigers uit het Antwerpse, zijn intussen ook door de onderzoeksrechter aangehouden. Het parket heeft het over vermoedelijke kopstukken van de bende, inclusief de financiële tak ervan.

De huiszoekingen leverden ook de vondst op van zogenaamde anti-onderzoeksmiddelen zoals jammers (stoorzenders) en gps-trackers waarmee de bende het politie- en douanediensten moeilijker zou trachten te maken hebben.