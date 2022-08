Droog, droger, droogst. Wie een gazon heeft of graag gaat wandelen in de natuur, heeft het al opgemerkt: de natuur snakt naar water. Het gras is zijn groene kleur verloren en velen weten er geen raad mee. Maar hoe erg is een ros gazon nu eigenlijk? Wij vroegen tuindokter Stefaan Bingé om raad.