Zwitserse bergpas voor het eerst in eeuwen ijsvrij

Op de bergpas tussen de Tsanfleuron- en de Scex Rouge-gletsjers in Zwitserland is voor het eerst in eeuwen blote steen te zien tussen het ijs. Door het versnelde smelten van de gletsjers zal de pas voor het einde van de zomer volledig ijsvrij zijn.

De hittegolven die Europa teisteren, hebben ook hun effect op de Alpengletsjers. Zo ook voor de Scex Rouge en de Tsanfleuron, op de grens van de kantons Vaud en Valais in Zwitserland. De bergpas tussen de twee gletsjers is al zeker sinds de Romeinse periode bedekt met ijs, maar doordat de twee gletsjers zich terugtrekken, wordt de grond onder het ijs zichtbaar.

Glacier 3000, de uitbater van de skipistes aan de gletsjers, verwacht dat de pas ‘binnen enkele weken’ volledig sneeuwvrij zal zijn. In 2012 was het ijs er nog 15 meter dik. Op zo’n 2.800 meter hoogte konden skiërs er over de bergpas van de ene gletsjer naar de andere glijden.