Een Britse onderzoeker heeft met een simpele video op Twitter duidelijk geïllustreerd wat het effect van droogte is op de waterdoorlaatbaarheid van een bodem.

Dr. Rob Thompson van de University of Reading liet drie bekers water leeglopen op respectievelijk vochtig, verdroogd, en kurkdroog gras om te tonen hoe snel of traag het water in de grond dringt. Volgens de meteoroloog illustreert de video waarom hevige regenval na een hittegolf gevaarlijk kan zijn en tot overstromingen kan leiden.

Bekijk ook in onderstaande video hoe droog het momenteel is in het Gentse natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen: