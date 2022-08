Podcast | Wat rest er nog van Al Qaeda nu de topman werd gedood?

De architect van de aanslagen van 11 september in New York is niet meer. Ayman al-Zawahiri werd door de Amerikanen met een drone gedood in Afghanistan. Wat betekent zijn dood voor Al Qaeda? Is de terreurgroep nu definitief een verhaal, een angst uit het verleden?





We praten erover met Jorn De Cock, onze specialist Midden-Oosten. Hij acht Al Qaeda en IS lang niet zo sterk meer als vroeger. Hun terrorisme internationaal verspreiden, lukt hen nog nauwelijks. ‘Als je beste voorstel is “kom bij ons en je mag jezelf met een bomgordel laten exploderen”, tja, wie gaat dan komen solliciteren?’

VOLG DS VANDAAG OP:

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Journalist Jorn De Cock| Presentatie Gonnie Put| Redactie Bart Dobbelaere, Gonnie Put| Eindredactie Kaja Verbeke| Audioproductie Pieter Santens| Muziek Brecht Plasschaert | Chef podcast Bart Dobbelaere

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.