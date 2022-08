Franse tekenaar Jean-Jacques Sempé (89), bekend van ‘De kleine Nicolaas’, overleden

De Franse cartoonist en illustrator Jean-Jacques Sempé is donderdag overleden. Hij stierf enkele dagen voor zijn 90ste verjaardag.

Dat heeft de vrouw van Sempé meegedeeld aan het Franse nieuwsagentschap AFP.

Sempé verwierf internationale bekendheid met de verhalen van ‘Le petit Nicolas’, die in het Nederlandse vertaald werden als ‘De kleine Nicolaas’. Voor die reeks werkte hij samen met René Goscinny, de in 1977 overleden auteur van de Asterix-strips.

De eerste belevenissen van Nicolaas werden in 1956 gepubliceerd in het Belgische tijdschrift Moustique. Vanaf 1959 werden de avonturen afgedrukt in het Franse regionale blad Sud-Ouest. Intussen zijn de verhalen van de schooljongen al in meer dan dertig talen uitgegeven en werden er zowat 15 miljoen albums verkocht. In 2009 werd ‘De Kleine Nicolaas’ ook verfilmd.

De illustrator en cartoonist laat in totaal meer dan 40 geïllustreerde boeken na. Zijn cartoons werden daarnaast ook in verschillende tijdschriften in binnen- en buitenland gepubliceerd. Zo maakte hij meer dan 50 covers voor het bekende satirische tijdschrift The New Yorker.