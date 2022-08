FBI had sterk vermoeden dat er geheime documenten over kernwapens bij Trump verborgen lagen

De aanwezigheid van gevoelig materiaal in Mar-a-Lago kan verklaren waarom de Amerikaanse minister van Justitie besliste om FBI-agenten naar het huis van de voormalige president Donald Trump te sturen.

Toen FBI-agenten afgelopen maandag het huis van Donald Trump in Florida uitkamden, waren ze onder meer op zoek naar geheime documenten over kernwapens. In de krant The Washington Post vertelden mensen die betrokken waren bij het onderzoek, dat er een sterk vermoeden was dat er gevoelig materiaal verborgen lag op het domein van Mar-a-Lago. Of dat betrekking had op het Amerikaanse arsenaal of dat van een ander land, daar wilden ze niet op ingaan.

Het bericht kwam enkele uren na de mededeling van minister van Justitie Merrick Garland dat hij het verzoek van de regering voor een huiszoeking persoonlijk goedgekeurd had. Het departement van Justitie had een rechtbank in Florida gevraagd het bevelschrift vrij te geven, met de vermelding dat Trump de zoekactie zelf openbaar had gemaakt. In haar motie wees Justitie erop ‘dat het in het belang van het publiek was om hier inzage in te krijgen’.

In plaats van zich ertegen te verzetten, zei Trump dat hij ‘achter het meteen vrijgeven van documenten’ stond die te maken hadden met een in zijn woorden ‘on-Amerikaanse, ongegronde en onnodige inval’.

Garlands verklaring volgde op de razende reacties bij Trump-supporters die spraken van een politiek gemotiveerde actie. Donderdag werd een man doodgeschoten door de politie, nadat hij had geprobeerd in te breken in het FBI-bureau van Cincinnati.

‘Complete imbeciel’

Een politiewagen staat bij een van de ingangen van Mar-a-Lago. Foto: ap

De vermeende aanwezigheid van documenten over nucleaire wapens in Mar-a-Lago kan verklaren waarom Garland zo’n politiek beladen beslissing nam om FBI-agenten naar het huis van een voormalig president te sturen. Het zou immers een hoogdringende kwestie van nationale veiligheid zijn.

Toen Trump in het Witte Huis zat, was hij geobsedeerd door het kernarsenaal van de VS, en hij schepte vaak op dat hij toegang had tot ultrageheime informatie. In de zomer van 2017 zei hij tegen de militaire leiding dat hij een arsenaal wilde, vergelijkbaar met dat op het hoogtepunt van de Koude Oorlog, wat zou neerkomen op een tienvoudige toename. Het was vanwege die eis dat de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson hem wegzette als een ‘complete imbeciel’. Trump dreigde er openlijk mee zowel Noord-Korea als Afghanistan met de grond gelijk te maken.

In Woede, het boek dat Bob Woodward over het presidentschap van Trump schreef, citeerde hij de voormalige president: ‘We hebben spullen die je nog nooit gezien hebt. We hebben spullen waar Poetin en Xi nog nooit van gehoord hebben. Niemand komt in de buurt – wat wij hebben, is ongelooflijk.’

Woodward zei later dat hem verteld werd dat de VS inderdaad over een niet nader benoemd wapensysteem beschikken en dat functionarissen ‘verrast’ waren dat Trump dat onthuld had.

Verboden data

Cheryl Rofer, een chemicus die aan kernwapens werkte in het nationaal laboratorium van Los Alamos, zegt dat er meerdere niveaus van geheimhouding verbonden zijn aan verschillende soorten documenten. ‘Informatie over de constructie van nucleaire wapens wordt “Verboden data” genoemd en is “van nature geheim”. Dat betekent dat er van uit wordt gegaan dat die geklasseerd is, tenzij ze expliciet vrijgegeven wordt’, tweette Rofer. ‘Ik zie geen enkele reden waarom een president informatie zou hebben over nucleaire ontwerpen’, voegde ze eraan toe.

Tussen de nucleaire documenten waar Trump wel toegang tot zou hebben, zit de geklasseerde versie van de zogenoemde ‘Nuclear posture review’, een strategische denkoefening rond Amerikaanse capaciteiten en beleid.

In de buurt van de president loopt altijd een militaire assistent mee met de ‘nucleaire voetbal’, een koffertje met opties voor een kernaanval. Maar het is heel ongewoon dat die documenten ooit bovengehaald worden.

Een andere mogelijkheid waar Rofer op wijst, is dat Trump zijn nucleair ‘koekje’ bijgehouden heeft, een soort kredietkaart met de identificatiecodes voor de lancering van een kernkop. Die codes zijn echter gewijzigd zodra president Joe Biden ingezworen werd op 20 januari 2021.