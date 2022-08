Nutriscore wordt strenger: olijfolie scoort beter, rood vlees slechter

De nutriscore krijgt tegen het einde van het jaar een stevige update. Het label moet zo beter beantwoorden aan de algemene voedingsaanbevelingen. In Italië spreekt de mededingingsautoriteit zich net nu uit tegen het systeem.

De nutriscore werd in 2017 ingevoerd om de consument te informeren over de voedingswaarde van producten. Maar het label is gecontesteerd, omdat het niet altijd in lijn zou liggen met de algemene voedselrichtlijnen. Daarom werd aan het wetenschappelijk comité dat de nutriscore opvolgt, gevraagd om aanbevelingen te doen voor een update van de rekenmethodiek. Die zijn er nu, en de zeven landen die het systeem gebruiken – naast bedenker Frankrijk ook Duitsland, Zwitserland, Spanje, Nederland, België en Luxemburg – hebben zich akkoord verklaard om het label aan te passen.

De nutriscore geeft voedingsproducten punten, van -15 voor de ‘meest gezonde’ tot +40 voor de ‘ongezondste’. Het wetenschappelijk comité raadt nu aan om de scores voor de de A- en B-quoteringen te verstrengen met één punt, waardoor minder producten de A-categorie zouden halen. Daardoor zullen volkorenbrood en -rijst erop vooruitgaan, terwijl ongezoete zuivelproducten beter zullen scoren dan hun equivalent met suiker.

Het algoritme dat gebruikt wordt om de score te berekenen, wordt bovendien onder andere verstrengd wat betreft suikers en zout. Daardoor zullen producten met dezelfde ingrediënten nu respectievelijk tot vijftien en twintig punten extra worden aangerekend.

Vette vis

Vijf productcategorieën worden ook aangepast. Zo zullen noten en zaden niet langer onder ‘fruit en groenten’ vallen, maar onder ‘vetten en oliën’. Plantaardige oliën die rijk zijn aan onverzadigde vetten, zoals olijfolie en walnootolie, zouden dan weer een betere score krijgen (van C naar B).

Zalm en andere vette vis zou ook beter scoren, terwijl er een onderscheid zou worden gemaakt tussen rood vlees en gevogelte. Daardoor zou er minder rood vlees de A-categorie halen, en het gaat daarbij vooral om onbereide en ongekruide producten. Gevogelte krijgt gemiddeld dan weer een betere score, al geldt dat ook daar niet voor de verwerkte producten.

Aanpassingsperiode

Het wetenschappelijk comité zal ook nog nieuwe aanbevelingen doen voor de categorie dranken, maar het is de bedoeling dat de nutriscore 2.0 tegen het einde van het jaar klaar is. Er wordt wel een aanpassingsperiode voorzien voor de sector om de logo’s aan te passen.

Donderdag besliste de Italiaanse mededingingsautoriteit AGCM dat de nutriscore in het land niet meer gebruikt mag worden, tenzij ze vergezeld wordt van een waarschuwing. Het land verzet zich al langer tegen de verplichte invoering van het systeem in Europa. Volgens de AGCM kan de ‘arbitraire’ en ‘bevooroordeelde’ classificatie van de nutriscore misleidend werken voor de consument. Winkels die het label gebruiken, zoals de Franse supermarktketen Carrefour, moeten de nutriscore voor de Italiaanse markt verwijderen.