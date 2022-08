Twee nieuwe opvangcentra voor Oekraïense vluchtelingen in Brussel

De komende dagen openen twee nieuwe opvangcentra voor Oekraïense vluchtelingen in de Brusselse gemeentes Sint-Jans-Molenbeek en Sint-Gillis. De organisatie Bruss’help zal vanaf maandag 15 augustus Oekraïners die geen onderdak vinden, begeleiden naar die collectieve huisvestingsoplossing.

In België zijn sinds de inval van Rusland ongeveer 50.000 Oekraïense vluchtelingen neergestreken, van wie een vijfde in Brussel. De Brusselse regering gaf de organisatie Ukranian Voices, onder de coördinatie van Bruss’help, de opdracht om die mensen te oriënteren naar tijdelijke bescherming en onderdak. In juli opende een eerste opvangcentrum voor lange duur in Brussel. De komende dagen komen daar twee nieuwe locaties bij.

Het centrum Sunrise in Sint-Jans-Molenbeek, beheerd door het Burgerplatform voor steun aan vluchtelingen, en het centrum Esplanade in Sint-Gillis, beheerd door Ukrainian Voices, zullen elk een vijftigtal Oekraïners kunnen opvangen die genieten van tijdelijke bescherming. Bruss’help kondigt ook aan dat er in de komende weken nog drie hotels hun deuren zullen openen voor Oekraïners die aankomen in ons land.

De nieuw gecreëerde plaatsen maken deel uit van het nieuwe, transparante apparaat dat Bruss’help heeft opgezet om de aankomende Oekraïners te oriënteren naar een veilig onderdak. Indien de mensen die opvang nodig hebben, die niet vinden, zal Bruss’help als een opvangnet dienen en hen begeleiden naar een collectieve huisvestingsoplossing.