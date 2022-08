Hoe hoog is de drempel om te praten over het gebruik van antidepressiva?

De cri du coeur van Selah Sue gisteren raakte veel mensen. Na een poging om zonder antidepressiva door het leven te gaan, sloeg de donkerte opnieuw toe en in samenspraak met haar psychiater neemt Sanne Putseys, zoals haar echte naam luidt, sinds een kleine maand opnieuw medicijnen. ‘Ik voel dat ik iedereen die ik toen hoop gegeven heb, verschuldigd ben het verhaal af te maken. Of te vervolgen’, liet ze in een bericht weten.

Uitkomen voor het feit dat je antidepressiva neemt, is voor heel wat mensen nog steeds een drempel. Hoe hebt u die tocht met (en misschien onderweg zonder) antidepressiva ervaren? Bent u daar altijd of vanaf een bepaald punt open over geweest en kreeg u daar steun voor? Of blijft het voor u moeilijk om daar met anderen over te praten?

Ik hoor en lees u graag. Uiteraard spring ik voorzichtig en vertrouwelijk om met reacties. Sarah.Vankersschaever@standaard.be.