Amper regen en hoge temperaturen: hoe Europa uitdroogt

Europa droogt uit. Een gebrek aan neerslag en grote verdamping zorgen voor watertekorten. Wat is er aan de hand?

De bodem van nagenoeg heel Europa is kurkdroog

Bijna heel Europa is uitgedroogd. Deze kaart laat zien hoe droog de grond is net onder de toplaag: de laag waar gewassen wortelen. Het percentage toont de hoeveelheid vocht in die wortelzone ten opzichte van de maxima die over een langere periode gemeten zijn. De droogte in de donkerste gebieden komt circa eens in de vijftig jaar voor.

Het gebrek aan water komt niet alleen door een gebrek aan neerslag. Ook de langdurige hitte op een groot deel van het continent heeft ervoor gezorgd dat een groot deel van bodem kon uitdrogen: het aanwezige vocht is verdampt en er is ook niets bijgekomen.

Heel weinig regen in buurlanden

Op veel plekken is dit jaar heel weinig regen gevallen. Ten opzichte van de jaren sinds 2000 scoort 2022 heel laag.

Gewassen verdorren

De aanhoudende droogte heeft ook een negatief effect op de gewassen. Op de website van het Amerikaanse Ministerie van Landbouw wordt de huidige toestand vergeleken met die van het gemiddelde. Een groot deel van Europa kleurt er bruin. Het Ministerie maakt voor zijn kaarten gebruik van satellietbeelden om de ‘groenheid’ en groeikracht te meten van gewassen.



Rivieren staan laag

Het zuiden van Duitsland is sinds vrijdag onbereikbaar met de binnenvaart: door de lage waterstanden is de verkeersader op plaatsen onbevaarbaar geworden. Ook in Nederland staan de Rijn, de Waal en de IJssel historisch laag.

Droogte in eigen land

Het jaar met het grootste neerslagtekort is nog altijd 1976, inmiddels bijna een halve eeuw geleden. Dat was toen uitzonderlijk, maar in voorgaande jaren is dat record vaak genaderd. Ook nu wordt de droogte in eigen land nauwlettend in de gaten gehouden.

