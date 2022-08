Topman van Samsung verkrijgt gratie van Zuid-Koreaanse president

De Zuid-Koreaanse president heeft vrijdag gratie verleend aan Lee Jae-yong, de erfgenaam en de facto baas van de Zuid-Koreaanse technologiereus Samsung. De 54-jarige Lee, die veroordeeld is wegens corruptie, zal ‘in ere worden hersteld’ om ‘de economische crisis van Zuid-Korea te helpen overwinnen’, meldt minister van Justitie Han Dong-hoon.

Lee Jae-yong, die als enige zoon na 2014 de feitelijke topman van Samsung was geworden, werd in 2017 tot vijf jaar cel veroordeeld, maar in beroep werd die straf tot 2,5 jaar teruggeschroefd. ‘Ik heb mensen te veel zorgen berokkend. Ik bied mijn oprechte excuses aan’, vertelde hij tegen de verzamelde pers. ‘Ik zal hard werken’, klonk het nog, voor hij meteen naar het hoofdkantoor van Samsung vertrok.

Door de gratiemaatregel van vrijdag zal hij ook opnieuw aan het werk kunnen gaan. Het door de rechtbank uitgesproken beroepsverbod van vijf jaar wordt namelijk opgeheven.

Lee behoort tot de rijkste personen ter wereld. In de ranglijst van het vakblad Forbes wordt hij op de 278ste plaats gerangschikt.

De Zuid-Koreaanse regering hoopt dat de miljardair ‘de groeimotor van het land kan leiden door actief te investeren in technologie en banen te creëren’, zo blijkt nog uit de mededeling van het ministerie van Justitie.