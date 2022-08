Onder de titel Lisa: un nouveau destin zal de populaire telenovelle Lisa in de hoofdrol vanaf maandag op TF1 te zien zijn. Met een gedubde Tinne Oltmans.

Tinne Oltmans, Anouck Luyten en Oscar Willems krijgen er een groot publiek bij: de in het Frans gedubde versie van Lisa is vanaf maandag te zien op TF1, de grootste commerciële tv-zender van Europa. Dat meldt het productiehuis De Mensen.

Ook in Vlaanderen was de telenovelle een groot succes voor VTM, waar de reeks sinds 2021 te zien is en dagelijks zo’n 500.000 kijkers wist te bekoren. Lisa werd in november 2021 genomineerd voor de prestigieuze Rose d’Or in de categorie ‘Beste Telenovelle’. De reeks won de prijs uiteindelijk niet, maar stond dankzij de nominatie internationaal wel in de kijker.

In de reeks, geschreven door Hugo Van Laere (Sara, Familie) en grotendeels geregisseerd door Elias Mentzel (Like Me), speelt Tinne Oltmans Lisa, die droomt van een carrière als creative in het hippe marketingbureau vlak bij haar thuis. Daar heeft ze zeker de hersenen en de creativiteit voor, maar ze is extreem verlegen. Ze moet met lede ogen aanzien hoe haar halfzus Katja geregeld met haar ideeën gaat lopen. Zowel Lisa als Katja wordt verliefd op Jonas (gespeeld door Oscar Willems), marketeer en zoon van de zaakvoerders van het marketingbureau.

Lisa zette het genre van de telenovelle in Vlaanderen weer op de kaart. Het is ook de allereerste Vlaamse telenovelle die in het buitenland uitgezonden zal worden.