Opnieuw minder dan honderd coronapatiënten op intensieve zorg

De coronacijfers in België blijven verder dalen. Het aantal patiënten dat met of wegens een covid-besmetting op een afdeling intensieve zorg is terechtgekomen, is in een week tijd met 21 procent afgenomen.

Er worden momenteel nog 94 IC-bedden bezet gehouden door coronapatiënten, zo blijkt vrijdag uit de gegevens van het gezondheidsinstituut Sciensano.

De voorbije zeven dagen werden dagelijks gemiddeld 99,4 mensen in een ziekenhuis opgenomen wegens een covid-besmetting. Dat is een daling met 16 procent in vergelijking met vorige week. Momenteel liggen er nog 1.352 patiënten met of wegens corona in een Belgisch ziekenhuis (-23 procent), van wie er dus 94 op intensieve zorg liggen.

Ook het aantal bevestigde besmettingen neemt verder af. Tussen 2 en 8 augustus werden gemiddeld 2.521 nieuwe coronagevallen vastgesteld. Op weekbasis is dat een daling met 30 procent. Het aantal afgenomen tests daalde met 22 procent.

Het aantal bijkomende overlijdens is in dezelfde periode met 14 procent afgenomen. Er stierven gemiddeld 9,6 coronapatiënten per dag.