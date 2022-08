28 graden of meer? Korting in de cinema

Na alle pandemieën, is de jongste golf een hittegolf. Cinema Zed in Leuven houdt het hoofd toch koel en de prijzen laag. Of toch wanneer het KMI om 10 uur aangeeft dat de temperatuur in het centrum van het land die dag 28 graden of hoger zal zijn.

In dat geval kondigt Zed een hittekorting af. Je betaalt dan nog maar 6 euro voor een ticket, in plaats van 9,5 euro. Kocht je je ­ticket al vooraf online, dan krijg je het verschil terugbetaald.

‘De zomer is altijd een luwe periode, zeker bij mooi weer’, zegt Nele Delvaux van Zed. ‘Met de actie willen we mensen er vooral aan herinneren dat de bioscoop er ook nog is. Wie verkoeling zoekt, kan bij ons terecht.’ De zalen worden niet met airco gekoeld, maar bij Zed ­weten ze de hitte wel te weren.

De cinema hanteert vandaag voor de derde dag op rij de korting, voor de tiende dag sinds begin juli. Het effect op de ticketverkoop is de ene dag al meer merkbaar dan de andere.

Het is niet de eerste markante actie bij Zed. Zo hanteerde de cinema tijdens de pandemie ook al een bubbelkorting. Daarmee moedigde Zed gezelschappen aan om met hun voltallige bubbel te komen. Op die manier kon de zaal maximaal gevuld worden binnen de grenzen van wat toegelaten was.

Zed is de enige stadsbioscoop in Vlaanderen die bezoekers lokt met een hittekorting. Bij de Lumière-bioscopen pakken ze de zomer­luwte – ook deels een gevolg van het wisselvallige aanbod – al enkele jaren anders aan. Zij komen met restauraties van grote filmoeuvres. Zo kon je al opnieuw gaan kijken naar het werk van Andrej Tarkovski en Wong Kar-wai. Deze zomer is het de beurt aan de Japanse zenmeester Yasujiro Ozu.

Ook bioscoopketen Kinepolis past voor gelegenheidsacties. Zij ziet veeleer praktische bezwaren.