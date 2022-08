Belgische Michèle George verovert goud in paradressuur

Paradressuurruitster Michèle George (Best of 8) heeft donderdag op het WK ruitersport in het Deense Herning de wereldtitel veroverd in de individuele test (graad V).

George kreeg een score van 76.419% achter haar naam. Ze is zo voor de derde keer in haar carrière wereldkampioene na twee gouden medailles in Caen in 2014. Ze won toen de individuele test met Rainman en de freestyle met Best of 8.

Met dat paard behaalde George ook twee keer olympisch goud in Tokio (individueel en freestyle). Op het EquiGala 2021 werd ze in Brussel dan ook tot Ruiter van het Jaar verkozen.

Landgenoot Kevin Van Ham, kreeg met Eros Van Ons Heem een waardering van 71.977%. Daarmee werd hij vierde.