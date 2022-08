Meer dan dertig gewonden bij ongeluk met achtbaan in Legoland Duitsland

Bij een ongeluk met een achtbaan in het pretpark Legoland Duitsland in het Beierse Günzburg zijn donderdag zeker 34 mensen gewond geraakt, zo hebben Duitse media gemeld.

De Vuurdraak is een stalen achtbaan van 530 meter lang. Met zo’n 30 kilometer per uur kan je het treintje bezwaarlijk snel noemen, maar de snelheid is wel hoog genoeg voor een ernstige impact bij een botsing. Dat is wat er gebeurde donderdag in de vroege namiddag, toen een karretje sterk afremde, waarna een ander er hard tegenaan botste.

Bij de botsing vielen 34 gewonden, melden Duitse media. De meesten onder hen kwam er vanaf met schaafwonden, maar twee personen werden naar het ziekenhuis overgebracht. Volgens de lokale politiewoordvoerder was het moeilijk om bij de slachtoffers te geraken. Het ene karretje blokkeerde het andere. Eerst moesten de passagiers uit het ene gered worden, vooraleer de hulpdiensten bij de anderen geraakten.

Het is nog niet geweten wat de oorzaak van het ongeluk is. In Duitse media wordt gesproken over ‘problemen met de elektronica’. Het park bleef wel gedurende de hele dag open.

Het is het tweede incident in een Duits pretpark op een week tijd. Afgelopen weekend stierf een vrouw toen ze uit een rijdende achtbaan van een pretpark in Klotten viel.