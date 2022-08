Internationaal Atoomenergieagentschap spreekt VN-veiligheidsraad toe over beschietingen aan kerncentrale Zaporizja

Nadat er dit weekend schoten vielen, wordt de kerncentrale van Zaporizja donderdag opnieuw onder vuur genomen. Rusland en Oekraïne wijzen naar elkaar. Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) roept de VN-veiligheidsraad bijeen om de toestand te bespreken.

De kerncentrale van Zaporizja, de grootste van Oekraïne, is donderdag opnieuw het strijdtoneel van clashende Russische bezetters en Oekraïners. Volgens het Oekraïense staatsenergiebedrijf Energoatom is de kerncentrale vijf keer onder vuur genomen door Rusland. De Russen wijzen van hun kant naar Oekraïne. Volgens Vladimir Rogov, lid van de pro-Russische bezettingsmacht in de regio, zijn het de ‘militanten van de Oekraïense president Volodimir Zelenski’ geweest die op de centrale geschoten hebben.

Het staatsenergiebedrijf meldt dat er geen doden of gewonden zijn gevallen, maar dat de beschietingen wel in de buurt zijn gekomen van de plaats waar radioactief materiaal wordt opgeslagen. Rafael Grossi, de directeur-generaal van het internationaal van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA), noemt de situatie 'uiterst ernstig’ en zit vanavond om 21 uur (Belgische tijd) samen met de VN-veiligheidsraad om de toestand te bespreken. De schietpartijen schenden alle zeven veiligheidsrichtlijnen die het IAEA aan het begin van de oorlog heeft uitgezet.

‘Een ongeval in deze centrale zou de volksgezondheid en het milieu kunnen bedreigen, zowel in Oekraïne als in de buurlanden en ook verder weg’, zegt Grossi. Hij hoopt in de nabije toekomst een missie naar de kerncentrale te leiden om een veiligheidscontrole uit te voeren.

De centrale, gebouwd in het Sovjettijdperk, wordt ­gerund met ­Oekraïens personeel, maar staat sinds maart onder Russische ­controle. Dat levert gespannen situaties op. Oekraïne beschuldigt Rusland ervan dat het de site stiekem gebruikt als legerbasis. Vanuit de kerncentrale zou het steden als Nikopol en Enerhodar onder vuur nemen. Oekraïne moet dan zeer voorzichtig zijn met tegenoffensieven om geen nucleaire ramp te veroorzaken. Bovendien kan Rusland druk zetten op het Westen met een dreigende nucleaire crisis. De Oekraïense krant The Kyiv Independent spreekt daarom over ‘nucleaire chantage’.