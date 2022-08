Tijdens de eerste wedstrijd van het jaar zat Eden Hazard topfit op de bank. Voor trainer Carlo Ancelotti behoort hij niet tot de belangrijkste zestien spelers van Real Madrid. De kapitein van de Rode Duivels heeft drie maanden om zijn carrière te redden.

David Alaba sloeg zijn arm om zijn Belgische generatiegenoot. De 30-jarige Oostenrijker had de eerste goal in de Europese Supercup tegen Eintracht Frankfurt (2-0) gescoord. Nu was het tijd om een medaille ...