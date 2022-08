Liliane Saint-Pierre heeft zich woensdagavond kwaad gemaakt tijdens haar optreden op de Antwerp Pride Opening Night. Toen de presentatoren Hind Eljadid en Aster Nzeyimana aan het einde van haar set op het podium kwamen om de zangeres te bedanken, wou ze niet wijken. Volgens Saint-Pierre was haar optreden nog niet ten einde: voor ze het nummer ‘Soldiers of love’ had gezongen, weigerde de zangeres af te gaan.