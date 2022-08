Met meer dan 250 aanvragen in juli neemt het aantal asielzoekers uit Burundi exponentieel toe. De heropflakkering van geweld in Oost-Congo verklaart de toename deels.

Er vroegen in mei 34 asielzoekers uit Burundi internationale bescherming aan in ons land. In juli waren dat er 263, meer dan zeven keer zoveel. Onder de eerste bewoners van het nieuwe opvangcentrum in ...