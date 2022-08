Podcast | Antwerp Pride stelt prangende vraag: wanneer leven we in Queertopia?

Deze week kleurt Antwerpen in alle kleuren van de regenboog want de parade van Antwerp Pride trekt weer door de straten. Glitter, pluimen, kleurrijke outfits, toeters en bellen zullen niet ontbreken op de vijftiende verjaardag van de Antwerpse pride. De queer community kijkt vooruit. Wat brengen de volgende vijftien jaar? Hoe ziet Queertopia eruit, en hoe ver zijn we nog van die ideale queer samenleving?





Of de Pride nog relevant is; daarover gaan we het niet hebben, want die vraag zijn onze journalisten Max De Moor en Filip Tielens intussen moe. Maar ook al staat België al jaren in de top van de Rainbowindex als één van de landen die legaal het meest alles op orde heeft, tussen de theorie en praktijk gaapt nog een kloof.

