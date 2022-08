Podcast Letteren | Guy Verhofstadt over het boeiende, maar zware leven van Ai Weiwei

Oud-premier en Europarlementslid Guy Verhofstadt stelt ‘1000 jaar vreugde en verdriet’, de biografie van Ai Weiwei voor in onze podcast Letteren. Ai Weiwei is niet alleen een vooraanstaand kunstenaar maar ook een criticus van Peking. Het boek helpt ons om China beter te begrijpen.





Guy Verhofstadt kent Ai Weiwei persoonlijk en hij vindt zijn levensverhaal ook bijzonder boeiend, net als dat van zijn vader Ai Qing. Het boek leert de kunst van Ai Weiwei beter te begrijpen en hoe hij een vijand van het Communistische regime werd.

