Stadje in Alabama ontbindt politiekorps na racistische sms

Als er in het Amerikaanse stadje Vincent een misdaad gebeurt, zullen de inwoners even moeten wachten. Er is namelijk geen politieafdeling meer, die werd door het lokale bestuur ontbonden na een racistische grap van de adjunct-politiechef.

‘Hoe noem je een zwangere slaaf?’, vroeg adjunct-politiechef John L. Gross in een sms aan zijn twee collega’s bij het politiekorps van Vincent. ‘Eén kopen, één gratis.’ Het bericht lekte uit, en het tweeduizend zielen tellende plaatsje stond op zijn kop.

Verschillende bewoners vroegen om het ontslag van de adjunct-politiechef, en op een bijzondere bijeenkomst van het plaatselijke bestuur werd beslist om zowel politiechef James Srygley als zijn adjunct te schorsen en de afdeling te ontbinden. Later die avond hield de enige overgebleven politieman van Vincent, Lee Cardin, de eer aan zichzelf en diende zijn ontslag in ... via sms.

De sms is in kwestie.

Daardoor zit Vincent nu zonder politieagenten. Voorlopig worden alle noodoproepen naar de politie behandeld door het korps van het nabijgelegen Shelby County. Volgende week dinsdag komt het bestuur van Vincent opnieuw bijeen om de toestand te bespreken.