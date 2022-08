Chloe Lattanzi, dochter van ‘Grease’-icoon Olivia Newton John, deelt een duet samen met haar overleden moeder op socialemediaplatform Instagram. De videobeelden zijn een opname van hun nummer ‘Window in the wall’. Newton-John stierf maandagochtend vredig op haar ranch in Californië. De zangeres kampte al tientallen jaren met borstkanker.