Bosbranden hebben in het Franse departement Gironde al bijna 7.000 hectare natuur verwoest. Vijf Europese landen sturen hulp, de A63 blijft afgesloten.

Duitsland, Griekenland, Polen, Roemenië en Oostenrijk gaan Frankrijk helpen om de bosbranden te blussen. ‘De Europese solidariteit in actie’, aldus een dankbare president Emmanuel Macron op Twitter. Woensdagnacht vertrokken al twintig voertuigen en 65 brandweerlieden uit de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. Eerder hadden Zweden en Italië al aangekondigd blusvliegtuigen te sturen.

Frankrijk zelf heeft ondertussen meer dan duizend brandweermannen opgeroepen om het vuur in het departement Gironde te blussen. Daar is ondertussen bijna 7.000 hectare bos vernietigd, meer dan 10.000 mensen moesten worden geëvacueerd. ‘Het is een monster’, verklaarde brandweerchef Gregory Allione aan RTL Radio.

Het blussen wordt bemoeilijkt door de hevige wind en de hoge temperaturen, donderdag wordt tot 39 graden verwacht in de regio. Dat er zoveel branden zijn ontstaan in een korte tijd, doet vermoeden dat er kwaad opzet mee gemoeid is. ‘Er zijn sterke vermoedens dat er sprake is van brandstichting’, verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin woensdag.

De A63 blijft ondertussen afgesloten tussen Bayonne en Bordeaux. De rookwolken van de bosbranden belemmeren het zicht te veel om verkeer mogelijk te maken.